Scandinavia: Istituto italiani di cultura portano il “Fumetto al Nord” (2)

- Negli ultimi anni, i fumettisti italiani hanno scoperto i Paesi Nordici. Il fascino del Nord si è insinuato nell’immaginario degli autori della nona arte, sotto forma di dettagliati reportage o di storie ispirate all’arte locale. Il rapporto con la Natura si mescola alle diversità culturali e linguistiche nei reportage di viaggio; il paesaggio a tratti fantastico diventa omaggio sentito all’espressionismo pittorico. Per dieci giorni, gli Istituti italiani di cultura di Copenaghen, Helsinki, Oslo e Stoccolma ospiteranno sulle loro pagine Instagram, Facebook, Twitter e sui canali YouTube le fumettiste e i fumettisti che hanno scelto di raccontare le storie del nord Europa: un percorso tra fumetto popolare, graphic novel e autoproduzioni, con focus per conoscere parole e realtà della nona arte italiana. Da lunedì 19 a mercoledì 28 ottobre, il fumetto italiano si incontra al Nord. (Res)