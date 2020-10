Vaccini: Trivelli, in Lombardia abbiamo 2,8 milioni dosi per un bisogno massimo di 2,7 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi per il fabbisogno complessivo massimale di vaccinazioni antinfluenzali in Lombardia, cioè ipotizzando che ci sia un'adesione completa del target alla campagna, "in totale arriveremo a 2.768.000 dosi, e ne abbiamo in questo momento acquisite 2.884.000 dosi, quindi la disponibilità di vaccini è in misura sufficiente per coprire il fabbisogno che noi abbiamo. C'è e ci sarà probabilmente eccedenza e questa ci permetterà di supportare le farmacie". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'assessorato al Welfare Marco Trivelli durante la conferenza stampa in corso a Palazzo Lombardia a Milano. (Rem)