- Malgrado l'emergenza sanitaria, "con 3 mila megawatt installati all'anno batteremo il record del 2019". Lo ha detto Francesco Starace amministratore delegato di Enel nel corso del convegno su "Made in Italy: the restart - Il rilancio dell'economia italiana nel mondo post Covid", organizzato da "Il Sole 24 Ore" e "Financial Times". (Rin)