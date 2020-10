Energia: premier albanese Rama, fase stimolante di sviluppo del settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania ha un nuova società di manutenzione della rete del gas: 36 giovani uomini e donne sono stati selezionati per far parte di questa realtà, istituita secondo i modelli industriali dell'azienda italiana Snam e nel rispetto degli standard internazionali. Lo ha dichiarato il premier albanese Edi Rama visitando oggi il nuovo centro a Fier, dove ha avuto un incontro con i giovani selezionati che hanno effettuato un percorso di formazione tra Albania e Italia. "Siamo in una fase di sviluppo del settore energetico molto interessante e molto stimolante, in tutte le direzioni grazie a un'innovazione legata al massiccio sostegno dell'Unione europea", ha affermato Rama. "Questo investimento nel settore del gas è legato al ruolo dell'Albania nella nostra regione, in quanto l'Albania ha già a sua disposizione un bene prezioso in questo senso, ovvero il gasdotto Transadriatico (Tap)", ha dichiarato il premier albanese. (Alt)