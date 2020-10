Aspi: Gelmini (FI), stallo trattativa dimostra dilettantismi governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, "l'assurdo stallo nella trattativa tra governo e Autostrade per l'Italia rappresenta l'ennesima dimostrazione del dilettantismo di chi siede a Palazzo Chigi". In una nota, la deputata azzurra sottolinea come "qualche mese fa i membri del governo Conte - Di Maio e i 5 Stelle in testa - esultavano per la conclusione, secondo i loro auspici, della vicenda concessioni ad Aspi. Oggi dobbiamo ancora capire il motivo di quelle scene di giubilo, e soprattutto dobbiamo comprendere quali erano le basi del presunto accordo con Atlantia. La De Micheli - prosegue Gelmini - prova a giustificare l'ingiustificabile, il premier parla ormai solo di emergenza Covid, e il Paese attende preoccupato l'evolversi di una situazione che coinvolge migliaia di lavoratori e miliardi di investimenti".(Com)