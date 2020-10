Imprese: Latini (Sace), necessario sostegno export, rilancio economico e sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un maggior sostegno alle esportazioni, una spinta al rilancio dell’economia nazionale non solo nell’emergenza ma anche nella fase di rilancio e un supporto alla sostenibilità attraverso le risorse e gli strumenti del Green New Deal. Sono queste le tre traiettorie per i prossimi mesi per il nuovo Piano industriale. Lo ha detto l’amministratore delegato di Sace, Pierfrancesco Latini, nel corso del convegno su "Made in Italy: the restart - Il rilancio dell'economia italiana nel mondo post Covid", organizzato da "Il Sole 24 Ore" e "Financial Times". Secondo Latini il sostegno alle esportazioni dovrebbe verificarsi grazie a un sistema evoluto di coassicurazione fra Sace e il ministero dell’Economia e delle Finanze (cd State account) sul modello dei sistemi europei più evoluti, a supporto non solo dei grandi progetti e delle grandi aziende ma anche dello sviluppo dimensionale e del numero delle piccole imprese che si affacciano sui mercati internazionali. Inoltre, l'Ad di Sace, ha sottolineato la necessità, per un rilancio economico, di un importante programma di garanzie pubbliche, non più vincolate solo a progetti di export e internazionalizzazione, ma anche a supporto di progetti domestici proprio a sostegno del rilancio dell’economia nazionale e della sua competitività sui mercati esteri. La terza traiettoria prevede infine un supporto alla sostenibilità attraverso le risorse e gli strumenti del Green New Deal: "Nuovo importante tassello introdotto dal Decreto Semplificazioni di luglio, grazie al quale Sace potrà contribuire al percorso verso un’economia sostenibile, rilasciando garanzie pubbliche a favore dei progetti del Green New Deal, a partire dalla de-carbonizzazione, dall’economia circolare e da progetti, più in generale, a elevata sostenibilità ambientale", ha detto ancora Latini. (Rin)