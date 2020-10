Nagorno-Karabakh: Zas (Csto), intervento nel conflitto solo se minacciata sovranità dell'Armenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carta dell'Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (Csto) prevede l'intervento in un conflitto quando vengono effettivamente minacciate la sovranità e l’integrità territoriale di un paese membro. Lo ha affermato il segretario generale dell'organizzazione Stanislav Zas in un'intervista all’emittente televisiva russa “Rt”. "Le specifiche sono chiaramente definite nei nostri documenti normativi. Ci sono due soglie. La prima è quando sorgono minacce reali alla sicurezza, stabilità, sovranità e integrità territoriale di uno qualsiasi dei nostri Stati membri. Inoltre è in vigore un meccanismo per le consultazioni interstatali, comprese quelle di emergenza, e la necessaria assistenza o supporto che vengono fornite allo Stato in questione su sua richiesta", ha detto Zas. Secondo il segretario generale, il secondo parametro è un'aggressione, un attacco militare. "In questo caso, questa diviene un'aggressione contro tutti i nostri Stati, e in questo caso, su richiesta del paese oggetto dell'aggressione viene immediatamente fornita ogni tipo di assistenza, compresa quella militare", ha spiegato il segretario generale. La Csto comprende Armenia, Bielorussia, Kazakhstan, Kirghizistan, Russia e Tagikistan. (Rum)