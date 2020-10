Usa: il presidente Trump vuole riprendere i comizi, “non credo di essere contagioso”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Risultato positivo meno di una settimana fa al Covid-19, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, “non crede di essere contagioso” e vuole dunque riprendere i comizi di campagna elettorale in vista del voto del prossimo 3 novembre. “Credo di star meglio, al punto che vorrei tanto tenere un comizio questa sera. Ne volevo organizzare uno anche ieri sera. Mi sento perfettamente, non c’è nulla che non vada”, ha detto nell’odierna intervista a “Fox Business”, la prima da quando è stato dimesso dal Centro medico militare Walter Reed. Trump ha sottolineato anche di essere immune da un nuovo contagio e ha attribuito il proprio recupero al fatto di essere “un perfetto esemplare” dal punto di vista fisico. Il presidente statunitense dovrebbe comunque restare in isolamento per diversi altri giorni. “Non importa quanto siano efficaci le misure di sicurezza che assumi: non puoi proteggerti da questa cosa. La prendi e basta. Sono particelle di polvere”, ha detto ancora Trump parlando del coronavirus e aggiungendo di considerare “quasi un dono dal cielo” la propria malattia. Il presidente Usa ha affermato anche di non ritenere vero di essere tornato alla Casa Bianca quando ancora in grado di diffondere il virus. “Non credo di essere contagioso, per niente”, ha precisato. Nella stessa intervista Trump ha fatto sapere che non parteciperà al prossimo dibattito con il candidato del Partito democratico, Joe Biden, se l'evento - in programma il 15 ottobre - si terrà in formato virtuale come stabilito dalla Commissione per i dibattiti presidenziali. (Nys)