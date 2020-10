Bangladesh: coronavirus, 1.441 nuovi casi e 22 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Bangladesh sono stati registrati 1.441 nuovi casi di coronavirus e 22 decessi nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto la Direzione generale dei servizi sanitari (Dghs) del ministero della Sanità nel suo bollettino odierno. Il numero complessivo dei contagi è salito a 374.592 e quello delle vittime a 5.460, con un tasso di mortalità dell’1,46 per cento. Sono stati dichiarati guariti 1.685 pazienti e i casi risolti sono arrivati a 288.316, con un tasso di recupero del 76,97 per cento. Ieri, in 109 laboratori abilitati, sono stati effettuati 13.605 test. Il tasso di positività attuale è dell’11,43 per cento e il tasso di positività complessivo è del 18,37 per cento. La premier, Sheikh Hasina, oggi ha detto che il governo sta “organizzando tutti i tipi di servizi medici, compresa la creazione di unità di terapia intensiva”, in ogni ospedale distrettuale in vista di una nuova ondata epidemica in inverno. (segue) (Inn)