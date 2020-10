© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione ha reso noto che oggi in Puglia, sono stati effettuati 4.754 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 248 casi positivi: 175 in provincia di Bari, 15 in provincia Bat, 3 in provincia di Brindisi, 27 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto, uno residente fuori regione. E' stato registrato un decesso in provincia di Taranto. (Ren)