Speciale energia: Piccinini (M5s), istallare un orologio contro surriscaldamento globale in sede Regione Emilia Romagna

- "Prevedere l'installazione di un "climate clock" all'esterno della sede della Regione Emilia-Romagna". Lo ha chiesto Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, che ha presentato una risoluzione per chiedere alla Regione di aderire alla campagna di sensibilizzazione sul futuro del nostro pianeta messo a rischio dall'emergenza climatica e il surriscaldamento globale. "L'orologio è formato da due colori, il rosso e il verde. Il primo indica il tempo che ci resta per invertire la rotta delle nostre politiche ambientali e per intraprendere le azioni decisive per mantenere il riscaldamento sotto la soglia di 1,5 ° C, mentre il numero in verde indica percentuale di energia mondiale fornita al momento da fonti rinnovabili, ovvero la risorsa da incrementare se vogliamo salvare il nostro pianeta". Silvia Piccinini ha spiegato: "L'orologio è frutto della collaborazione fra artisti e scienziati che hanno come obiettivo comune quello di creare la consapevolezza dell'assoluta necessità di agire al più presto per cambiare in modo radicale il nostro modello di sviluppo, di mobilità e di consumi per portarli a un modello ecologicamente sostenibile". (Ren)