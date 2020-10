Speciale energia: Di Maio su Italia-Marocco, imprese italiane interessati a investimenti nell’idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi gruppi industriali italiani sono “fortemente interessati” a realizzare investimenti in Marocco nei settori delle infrastrutture e dell’energia, “in particolare nel campo dell’idrogeno”. Lo ha detto alla Farnesina il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nella conferenza stampa congiunta con l’omologo marocchino, Nasser Bourita, in visita in Italia. “Ho spiegato al ministro Bourita che vi sono vari gruppi italiani fortemente interessati a entrare nel mercato marocchino per effettuare investimenti nell’energia e nelle infrastrutture”, ha detto il capo della diplomazia italiana. “Ho valorizzato con il collega la cooperazione già esistente in campo energetico, così come l’interesse dell’Italia a investire nel campo dell’idrogeno attraverso le nostre eccellenze”, ha aggiunto Di Maio. “Su questo ho ribadito piena disponibilità dell’Italia a organizzare quanto prima, compatibilmente con l’evoluzione della situazione sanitaria al livello globale, un business forum sui settori di comune interesse quali trasporti e infrastrutture, energia e ambiente, macchinari industriali, telecomunicazioni e industria sanitaria”, ha concluso il ministro. (Asc)