Speciale energia: Porrello (M5s), emendamenti per riconversione centrale a energie rinnovabili

- Devid Porrello, consigliere M5s Lazio e vicepresidente del Consiglio regionale, in una nota dichiara: "Da mesi si discute del futuro della centrale termoelettrica di Civitavecchia, con la 'minaccia' di un nuovo impianto a gas, per questo ho depositato tre emendamenti al Piano energetico regionale per favorire la riconversione delle centrali termoelettriche di Civitavecchia e Montalto di Castro in impianti alimentati solo ed esclusivamente da fonti di energia rinnovabile". "Queste proposte di modifiche al piano in discussione in consiglio - aggiunge - vogliono scongiurare la riconversione a gas di Torrevaldaliga Nord, per rispettare gli obiettivi del Green Deal europeo e far uscire il Lazio dalla servitù energetica dei combustibili fossili, una scelta di futuro sempre più sostenuta dal territorio". (Com)