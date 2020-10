Speciale energia: Sud Sudan, Trinity Energy costruirà una raffineria di petrolio da 500 milioni di dollari a Paloch

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica sud sudanese Trinity Energy costruirà una raffineria di petrolio da 500 milioni di dollari in Sud Sudan. La raffineria, secondo quanto riferito dalla compagnia in una nota, sarà situata a Paloch, nello stato dell'Alto Nilo, e produrrà fino a 40 mila barili al giorno e rifornirà la regione dell'Africa orientale con sottoprodotti petroliferi raffinati. L'azienda statunitense Chemex guiderà la costruzione della raffineria nei prossimi tre anni e costruirà anche impianti di stoccaggio del petrolio a Nesitu. “Stiamo facendo progressi costanti verso il nostro progetto di raffineria. Abbiamo già identificato e assicurato un terreno per la raffineria di Paloch”, ha affermato Robert Mdeza, amministratore delegato di Trinity Energy. Lo studio di fattibilità e i progetti per la raffineria sono già stati completati in collaborazione con la African Export-Import Bank, con le banche regionali di Giuba che dovrebbero finanziare anche lo sviluppo a valle. Trinity Energy ha anche annunciato piani per distribuire prodotti petroliferi raffinati ai vicini Kenya, Uganda, Tanzania e Repubblica democratica del Congo. (Res)