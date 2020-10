Covid: Ucraina, 5.397 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ucraina sono stati registrati 5.397 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale a 244.734, secondo il sistema di monitoraggio delle epidemie del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale. Si tratta di una cifra record, la prima volta che si supera il tetto di cinquemila casi nel paese. Sono invece 93 i decessi legati al coronavirus nelle ultime 24 ore. Complessivamente, 4.690 persone sono morte a causa della malattia in Ucraina dall'inizio della pandemia. Il maggior numero di nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore è stato segnalato nella regione di Kharkiv (576), nella città di Kiev (422), nella regione di Odessa (367) e in quella di Dnipropetrovsk (306). (Rum)