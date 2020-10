Trasporti: sindaco Sulmona, velocizzazione linea Pescara-Roma grande opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il treno Roma - Pescara in due ore è finalmente realtà. "Il concreto impegno del Governo a finanziare con circa 6 miliardi il potenziamento della tratta è la notizia che aspettavamo da tempo e per cui in questi anni io stessa insieme ai sindaci delle aree interne abbiamo promosso continue interlocuzioni con parti sociali ed istituzioni. E' questa l'infrastruttura che darà un grande slancio all'economia di Sulmona e dell'intero territorio. Possiamo considerarlo il vero grande piano di sviluppo per le nostre aree sia sotto il profilo turistico, favorendo lo spostamento dalla costa e dalla capitale, che industriale, viste anche le risorse previste per l'adeguamento del trasporto merci". Lo afferma il sindaco di Sulmona Annamaria Casini. Commentando il significato dell'incontro di ieri al Ministero delle Infrastrutture "In particolare proprio grazie alla riduzione dei tempi da Sulmona a Pescara, e dunque con il collegamento più frequente e veloce con il corridoio Adriatico, si potrà dare nuovo impulso al nostro nucleo industriale che attrarrà investimenti e nuovi insediamenti grazie a nuovi servizi di logistica. Ora occorre spingere sull'acceleratore" continua il sindaco "La nomina veloce di un commissario potrà sicuramente dare una velocizzazione a tutte le procedure di progettazione e realizzazione. Auspico, dunque, che si passi rapidamente alla fase attuativa perché il nostro territorio sta aspettando da troppo tempo di recuperare quel ritardo infrastrutturale tra i principali fattori di debolezza della nostra economia che ne ha determinato lo spopolamento e isolamento.Insieme agli altri sindaci e ai rappresentanti istituzionali del territorio" conclude il sindaco "mi impegnerò a seguire questo importante progetto strategico per l'intera area, come fatto fino ad ora, affinché si possa realizzare nei modi e nei tempi auspicati".(Gru)