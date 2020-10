Roma: Bozzi (Civica), municipio X approva mozione per nido via Maccari Acilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio del Municipio Roma X ha approvato "la mia mozione che chiede al Campidoglio di ultimare i lavori dell'Asilo nido di via Cesare Maccari, ad Acilia, e di consegnarlo quanto prima al nostro Municipio". È quanto dichiara Andrea Bozzi, capogruppo civico di "Sogno comune in Municipio X". "È assurdo che un'opera costata milioni e i cui lavori cominciarono nel lontano luglio 2014 e dovevano terminare un anno e mezzo dopo, sia oggi di fatto abbandonata, con erba alta, nessuna sorveglianza e spreco di soldi pubblici e con una cittadinanza indignata e costretta a rivolgersi a strutture private - aggiunge Bozzi -. Cinque anni dopo la fine lavori il Campidoglio deve capire che non è più tempo di scuse o di rimandi, anche perché in tempi drammatici di 'Covid' quelle aule potevano servire anche per altri scopi scolastici. Ringrazio tutti i colleghi di opposizione che hanno sottoscritto il documento e il presidente della commissione Scuola Sarazzi, che a nome della maggioranza lo ha emendato con la richiesta di riportare successivamente l'iter in Commissione municipale e che due anni fa presentò un documento analogo, ma che purtroppo non ebbe seguito. Grazie anche alla consigliera capitolina Svetlana Celli che ha sempre seguito la vicenda ed ha presentato documenti analoghi in Aula Goulio Cesare cercando di smuovere la maggioranza a cinquestelle. Spero che anche la presidente Di Pillo, oggi assente in Consiglio, sappia farsi valere verso la Sindaca e la sua giunta e non lasci trascorrere altri anni di mancate promesse". (Com)