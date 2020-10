Migranti: Calabria (FI), ius soli? Sinistra punta a en plein ideologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come prevedibile, dopo aver demolito i decreti sicurezza nel momento più sbagliato per il Paese, la sinistra ora punta all'en plein ideologico rilanciando lo ius soli come prossimo obiettivo". Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. "Il malinteso concetto di accoglienza che alberga nella maggioranza, sommato alla ben nota politica delle porte aperte, rischia di incoraggiare ulteriormente gli arrivi di migranti clandestini e di trasformare di nuovo l'Italia, nel giro di qualche mese, in un immenso campo profughi d'Europa. E questa è davvero l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno", conclude. (Com)