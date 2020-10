Autostrade: De Micheli, in corso istruttoria Autorità regolazione dei trasporti su proposta Pef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Consiglio dei ministri del 14-15 luglio sono seguite interlocuzioni tra Autostrade per l'Italia (Aspi) e gli uffici coinvolti del governo, al fine di pervenire alla definizione dell'accordo negoziale della procedura e alla proposta di un Pef aggiornato del rapporto concessorio. Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, durante la sua audizione odierna in commissione Ambiente alla Camera. "Aspi ha presentato una prima proposta di Pef che è stata via via aggiornata sulla base delle osservazioni tecniche dei ministeri dell'Economia e delle Infrastrutture: l'ultima versione è stata sottoposta alla valutazione dell'Autorità per la regolazione dei trasporti ed è attualmente in corso l'istruttoria", ha spiegato. (Ems)