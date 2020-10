Covid: Boccia, obiettivo è evitare nuova serrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è quello di evitare assolutamente una nuova serrata. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, a Rainews24. "Dipenderà da ognuno di noi, dai nostri comportamenti e rispetto delle regole", ha spiegato il ministro. "L'Italia per la prima volta dall'inizio della pandemia sta vivendo con il covid e va a pieno regime - ha aggiunto Boccia -. Siamo fiduciosi di poter andare avanti così, ma dobbiamo essere molto molto rigorosi. L'obiettivo è non chiudere".(Rin)