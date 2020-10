Decreto Sicurezza: Cirielli (Fd'I), favorisce aggressioni a pubblici ufficiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo Pd-M5s si conferma non solo nemico delle Forze dell'ordine ma di tutti i pubblici ufficiali". Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e presidente della Direzione nazionale di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli. "Con lo stravolgimento dei decreti Sicurezza, infatti, le violenze ai danni di pubblici ufficiali (dai sindaci ai primari d'ospedale, dagli insegnanti agli ufficiali giudiziari, dai capotreno agli ufficiali giudiziari) rischiano di non essere più punite dalla legge tramite l'articolo 131 bis del Decreto legge del 14 giugno 2019, che escludeva l'applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. Il governo giallorosso ha voluto modificare l'articolo 131 bis favorendo in questo modo il rischio di applicazione della causa della particolare tenuità per tutta una serie di condotte che oggi ne sono escluse. Una decisione sciagurata che deve essere fermata. Mi auguro - conclude Cirielli - che il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese rinsavisca e faccia dietrofront, altrimenti sarà lei, insieme a tutto il Governo Pd-M5S, la responsabile morale e politica delle future aggressioni ai danni di chi ogni giorno, nonostante le difficoltà del momento, serve lo Stato nei propri settori di competenza". (com)