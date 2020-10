Casa: nel 2021 Rfi consegnerà i 37 alloggi di compensazione Av tra Tor Sapienza e La Rustica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo parlando di 37 unità immobiliari parte di un pacchetto di opere compensative per la realizzazione dell'Alta velocità in entrata su Roma - ha spiegato Linda Meleo, assessora ai Lavori pubblici di Roma, intervenendo oggi in commissione -. Siamo in fase di aggiudicazione della gara, la firma del contratto è imminente, i lavori per la realizzazione del collettore fognario potranno iniziare in tempi brevi e dureranno due mesi circa. Successivamente ci sarà la possibilità di consegnare gli appartamenti da parte di Rfi". A confermare la consegna degli alloggi nel 2021 è stato anche l'ingegner Borgia, responsabile del progetto per Rfi, Rete ferroviaria italiana. "Prevediamo di chiudere entro i primi mesi del 2021, febbraio o marzo, tutti i lavori che ci competono - ha detto Borgia - per poi avviare il trasferimento delle proprietà e consentire ai cittadini di entrare nei nuovi alloggi". Accanto a questo il dipartimento Urbanistica sta procedendo invece sul fronte degli atti necessari alla realizzazione delle altre opere di compensazione che prevedono lo sviluppo di una nuova viabilità che renderà più efficace il collegamento tra Collatina e Prenestina. (Rer)