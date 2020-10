Speciale energia: Polonia, ambasciatore Amati partecipa al VI Congresso energetico a Breslavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Polonia Aldo Amati ha preso parte al VI Congresso dell'Energia a Breslavia. "La trasformazione energetica è una grande opportunità per una cooperazione ancora più intensa tra Italia e Polonia", ha dichiarato Amati intervenendo all'inaugurazione dell'evento. La sesta edizione del Congresso energetico rientra nella missione dell'Istituto di studi energetici della Bassa Slesia che ha l'obiettivo di promuovere conoscenze e soluzioni a sostegno della trasformazione energetica con particolare attenzione agli sforzi per liberalizzare il mercato energetico polacco, implementare tecnologie rispettose dell'ambiente, ridurre le emissioni inquinanti e analizzare l'impatto delle tendenze globali sul settore energetico. L'obiettivo è rafforzare la posizione della Polonia tra i leader di una trasformazione energetica sostenibile e socialmente accettabile. (Vap)