Speciale energia: ambasciata ad Atene e Arera organizzano evento su mercato energetico ellenico

- L’ambasciata d’Italia ad Atene, in collaborazione con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), ha organizzato un evento online dedicato al mercato energetico greco cui hanno partecipato le principali imprese del settore presenti in Grecia o interessate al paese. Come riferisce un comunicato stampa, l’ambasciatore Patrizia Falcinelli e Stefano Saglia, membro del Collegio di Arera, hanno aperto la prima sessione, nel corso della quale sono successivamente intervenuti i rappresentanti delle singole imprese. L’ambasciatore Falcinelli ha ricordato come, a seguito di alcuni importanti investimenti, la presenza delle imprese italiane nel mercato greco si sia sempre di più strutturata negli ultimi anni. L’Italia svolge un ruolo chiave nel settore energetico ellenico, con una visione strategica allargata alla regione, e l’auspicio è che il posizionamento in questo mercato delle nostre aziende – la cui grande esperienza e professionalità sono pienamente riconosciute sia dagli interlocutori istituzionali greci che da quelli imprenditoriali - possa ulteriormente rafforzarsi. (Com)