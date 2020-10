Speciale energia: Egitto, stabilizzazione dei prezzi della benzina nell'ultimo trimestre del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio egiziano ha dichiarato che il Comitato per la determinazione del prezzo dei prodotti petroliferi ha deciso di fissare i prezzi di vendita di tutti e tre i tipi di prodotti a base di benzina nell'ultimo trimestre dell'anno. Il ministero ha aggiunto in una dichiarazione che "i prezzi non sono stati ridotti nel trimestre precedente per soddisfare il previsto aumento durante il trimestre in corso". Come ricorda il quotidiano “al Masry el Youm”, il ministero del Petrolio ha abbassato i prezzi di vendita dei prodotti petroliferi lo scorso aprile contrariamente alle aspettative degli analisti che indicavano tagli maggiori in mezzo a un forte crollo dei prezzi globali del petrolio. Il comitato dei prezzi si riunisce ogni tre mesi e tiene conto, tra gli altri fattori, delle quotazioni internazionali dell'energia e del tasso di cambio della sterlina egiziana rispetto al dollaro. (Res)