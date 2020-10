Speciale energia: Ungheria, inaugurato parco eolico presso stabilimenti Audi a Gyor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria è all'avanguardia della lotta contro il cambiamento climatico. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Peter Szijjarto, presente all'inaugurazione di un parco eolico in cima ai tetti degli stabilimenti automobilistici Audi a Gyor, nell'ovest del paese. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Mti", il ministro ha sottolineato l'impegno di Budapest per l'aumento della quota di energia solare prodotta nel paese fino al 90 per cento della produzione energetica totale entro il 2030 e ha definito l'approccio del suo governo "realistico e ragionevole". "Vogliamo tutti un futuro più verde, aria e acqua più pulite, al contempo salvaguardando i posti di lavoro e promuovendo la competitività del paese", ha dichiarato Szijjarto. (Vap)