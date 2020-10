Usa: prossimo dibattito Trump-Biden si terrà in forma virtuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo dibattito tra i candidati alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump e Joe Biden, in programma la settimana prossima, si terrà in forma virtuale. Lo ha annunciato la commissione per i dibattiti presidenziali. I candidati, ha precisato la commissione, parteciperanno da postazioni separate, mentre il moderatore, Steve Scully di C-Span, si troverà come da programma presso l’Adrienne Arsht Center for the Performing Arts di Miami. Il dibattito avrà la forma di un town hall meeting, in cui alcune domande saranno poste dal pubblico e alcune dal moderatore. La decisione arriva alla luce della positività al coronavirus di Donald Trump, comunicata la settimana scorsa solo due giorni dopo il primo confronto con Biden. (Nys)