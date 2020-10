Nagorno-Karabakh: Armenia smentisce indiscrezioni su accordo per il cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro d’informazione del governo armeno ha smentito le informazioni diffuse oggi da alcuni media secondo cui sarebbe stato raggiunto un accordo di cessate il fuoco lungo la linea di contatto in Karabakh. "Le informazioni diffuse su alcuni media armeni e stranieri secondo cui le parti hanno raggiunto un chiaro accordo per un cessate il fuoco l'8 ottobre non corrispondono alla realtà", ha referito il Centro d’informazione in un post su Facebook. Questa mattina il media online “eadaily.com”, citando sue fonti, ha riportato che "le ostilità saranno sospese oggi, 8 ottobre, alle 18 ora locale (le 16 in Italia)”. (Rum)