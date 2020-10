Autostrade: De Micheli, Cdp conferma trattativa svolta sulla base delle prassi di mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento agli aspetti riguardanti gli impegni di assetto societario del concessionario, che comunque non sono gestiti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, posso precisare e confermare che Cassa depositi e prestiti ha informato i ministri competenti ribadendo che la trattativa si è sviluppata sulla base di criteri competitivi e le correnti prassi di mercato. Così la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, durante la sua audizione odierna in commissione Ambiente alla Camera. "Voglio rimarcare che Atlantia è quotata sul mercato aperto e il mio ministero è concedente e controllante di Aspi: rispetto alla questione societaria non posso quindi in alcun modo formulare ulteriori considerazioni", ha detto. (Ems)