Migranti: Coldiretti, Covid taglia un terzo braccianti, Sos vendemmia

- Nel 2020 si sono praticamente ridotti di circa un terzo i lavoratori stranieri nelle campagne italiane a causa dalle misure di sicurezza anti contagio, del lockdown e dai necessari vincoli posti alle frontiere ai braccianti dall'estero che ogni anno attraversano il confine per un lavoro stagionale per poi tornare nel proprio Paese. E' quanto stima la Coldiretti in occasione della presentazione del XXIX Rapporto immigrazione di Caritas e Migrantes che al primo gennaio 2020 valuta in 5.306.548 i cittadini stranieri (comunitari ed extra-comunitari) residenti in Italia. L'assenza dei lavoratori stranieri ha messo in grave difficoltà le campagne dove - sottolinea la Coldiretti in una nota - si è registrato un crollo record del 7 per cento delle ore lavorate in agricoltura secondo gli ultimi dati divulgati dall'Istat relativi al secondo trimestre 2020. La preoccupazione riguarda anche l'autunno che - continua la Coldiretti - è uno dei momenti più delicati dell'intera annata agraria, con le attività di raccolta in pieno svolgimento, e molte imprese che rischiano di trovarsi a ranghi ridotti i proprio nella fase più calda della vendemmia e della raccolta delle olive e della frutta. (segue) (Com)