Migranti: Coldiretti, Covid taglia un terzo braccianti, Sos vendemmia (2)

Per salvare i raccolti - sottolinea la Coldiretti - è indispensabile prorogare al 31 dicembre 2020 tutti i permessi di soggiorno ai lavoratori stagionali extracomunitari già presenti in Italia ma occorre anche una immediata e radicale semplificazione del voucher agricolo per ridurre la burocrazia e consentire anche a percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne in un momento in cui tanti sono in cassa integrazione e le fasce più deboli della popolazione sono in difficoltà. Nei campi italiani la presenza di occupati dall'estero è divenuta un fenomeno strutturale, con più di un quarto del made in Italy a tavola che viene ottenuto grazie a braccianti provenienti da ben 155 Paesi diversi che hanno trovato regolarmente occupazione in agricoltura fornendo il 27 per cento del totale delle giornate di lavoro necessarie al settore, secondo un'analisi Coldiretti.