Migranti: Coldiretti, Covid taglia un terzo braccianti, Sos vendemmia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono molti i "distretti agricoli" dove i lavoratori immigrati sono una componente bene integrata nel tessuto economico e sociale come nel caso - aggiunge la Coldiretti - della raccolta delle fragole nel Veronese, della preparazione delle barbatelle in Friuli, delle mele in Trentino, della frutta in Emilia Romagna, dell'uva in Piemonte fino agli allevamenti da latte in Lombardia dove a svolgere l'attività di bergamini sono soprattutto gli indiani. Ma cresce anche la presenza di stranieri - conclude la Coldiretti - alla guida delle imprese agricole con quasi 17mila titolari di nazionalità diversa da quella italiana.​ (Com)