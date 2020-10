Infrastrutture: Alverà (Snam), su idrogeno Italia ha vantaggio importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dell'idrogeno, l'Italia ha "un vantaggio molto importante" perché abbiamo già le infrastrutture del gas che "possono essere convertite in modo graduale per arrivare al 100 per cento di trasporto di idrogeno". Lo ha sottolineato nel corso di "Ey Capri 2020", il Ceo di Snam, Marco Alverà, che si è detto convinto della "grande competenza" nelle rinnovabili del nostro Paese. L'Europa, ha ricordato, ha previsto una "nuova e poderosa strategia sull'idrogeno che sarà definita nel 2021, nel 2022 ci saranno le regole di dettaglio e dal 2023 si comincerà a spendere". Una partita in cui i grandi Paesi, come la Germania, stanno investendo anche se, a differenza dei tedeschi, "noi pensiamo che l'idrogeno via tubo sia molto meno costoso". (Rin)