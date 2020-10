Milano: presa la "banda dei georgiani" specializzata nei furti in abitazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, nell'ambito di un'attività investigativa svolta nei confronti di un gruppo di cittadini georgiani dediti alla consumazione di furti in appartamento, ha dato esecuzione ad un provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dal PM titolare delle indagini dr. Francesca Crupi e dal procuratore Aggiunto dr.ssa Laura Pedio. Gli indagati, gravemente indiziati di diversi furti in appartamento nei quartieri Sempione, Città Studi e paesi dell'hinterland milanese, sono stati arrestati dagli uomini della seconda sezione della Squadra Mobile di Milano. In particolare, cinque di loro sono stati rintracciati presso i rispettivi domicili; due, invece, sono stati intercettati all'interno del parco di Piazza Aspromonte (zona Sempione), solito luogo di ritrovo del sodalizio georgiano. All'esito delle perquisizioni i georgiani sono stati trovati in possesso di chiavi alterate e grimaldelli, monili in oro e 9.000 euro in contanti. Grande rilevanza per il buon esito dell'indagine ha avuto il puntuale sopralluogo scientifico compiuto dagli esperti del Gabinetto regionale della Polizia Scientifica di Milano che ha evidenziato, nel corso di un sopralluogo, una impronta utile riconducibile ad uno degli indagati. I servizi di pedinamento e controllo degli indagati, l'analisi delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate sulle utenze e sulle autovetture monitorate ed in uso agli indagati, hanno evidenziato un protocollo operativo ben organizzato, una scelta meticolosa degli appartamenti da derubare, una distribuzione operativa dei compiti tra sodali, una professionalità singolare nell'apertura delle porte d'ingresso con utilizzo di chiavi alterate o grimaldelli. (Com)