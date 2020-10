Lavoro: Misiani, dopo scadenze cig e stop licenziamenti serviranno misure selettive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema del blocco dei licenziamenti e della cassa integrazione non sarà affrontato come nella situazione di emergenza che ha interessato gli ultimi mesi, perché ci troviamo in un contesto diverso. Così Antonio Misiani, viceministro dell'Economia, intervenuto oggi a "Italia 2021 - Competenze per riavviare il futuro" di Pwc. "Ci troviamo in una fase diversa in cui dobbiamo continuare a sostenere i settori che ancora non hanno recuperato i livelli dello scorso anno: serve un pacchetto di misure molto selettive e settoriali rivolte a comparti in sofferenza come il turismo, la logistica, i trasporti o le fiere", ha spiegato, sottolineando la necessità di continuare a finanziare il sistema degli ammortizzatori sociali per far proseguire il processo di ripresa. (Ems)