Ocse: a settembre migliorano a "ritmo moderato" gli indicatori compositi avanzati (Ica)

- Gli indicatori compositi avanzati (Ica) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) di settembre continuano a migliorare con un "ritmo moderato" dopo il crollo registrato a causa della crisi del coronavirus. In tutte le principali economie dell'area Ocse gli Ica indicano una crescita del Pil inferiore rispetto ai livelli precedenti alla crisi sanitaria. Per l'Italia l'indice passa da 97,9 di agosto a 98,2, con un "ritmo di crescita moderato". Nella zona Ocse, invece, il dato passa da 98,5 a 98,8. Per la Francia(da 97,2 a 97,3) e la Germania (da 99,3 a 99,5) l'Ocse parla di "stabilizzazione del ritmo di crescita inferiore alla tendenza". "Con il ritorno dei casi di Covid-19 in molti paesi resta un'incertezza considerevole rispetto alle misure che ne deriveranno e che potrebbero ridurre l'attività economica e che potrebbero non essere totalmente presi in considerazione negli indicatori attuali alla base della costruzione degli Ica", si legge nella nota. (Frp)