Germania: caso Wirecard, vertici istituzioni testimonieranno davanti a commissione d'inchiesta (2)

- Allo scoppio dello scandalo Wirecard, il governo federale e il Bafin hanno reagito con iniziale sorpresa e reticenza, respingendo le accuse. È seguita l'assunzione di responsabilità delle parti coinvolte, in particolare Scholz e Hufeld, che hanno riconosciuto le mancanze delle rispettive amministrazioni. Entrambi si sono impegnati a fornire la massima collaborazione per far luce sulla vicenda. Al tempo stesso, sia il ministero delle Finanze sia il Bafin si sono difesi dietro la ripartizione delle rispettive competenze in materia di vigilanza finanziaria. Sia il ministero della Finanze sia il Bafin hanno più volte affermato di aver compiuto il proprio dovere. È pur vero che la vigilanza finanziaria, come altri settori nell'amministrazione della Germania, è articolata in una suddivisione dei compiti tanto intricata quanto rigida, tale da poter rendere complicato se non inefficiente l'esercizio delle funzioni. Per tale motivo, Scholz ha ripetutamente dichiarato che il Bafin “manca di mordente” e deve essere riformato. Tali intenzioni si sono concretizzate ieri 7 ottobre . Alla vigilia della costituzione della commissione d'inchiesta su Wirecard, Scholz e il ministro della Giustizia Christine Lambrecht hanno presentato al Bundestag il piano d'azione “per combattere le frodi di bilancio e rafforzare il controllo sui mercati finanziari e dei capitali”. (segue) (Geb)