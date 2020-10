Germania: caso Wirecard, vertici istituzioni testimonieranno davanti a commissione d'inchiesta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è “rafforzare la fiducia nel mercato finanziario tedesco a lungo termine”, traendo “le necessarie conclusioni dagli eventi legati a Wirecard”. Al centro dell'iniziativa di Scholz e Lambrecht, vi è il rafforzamento del Bafin. Il piano d'azione del governo federale prevede, in particolare, la riforma “radicale” della procedura di controllo dei bilanci delle società: da un modello orientato alla partecipazione consensuale delle società controllate a un processo “più fortemente definito dallo Stato”. Il Bafin deve, infatti, essere in grado di “agire direttamente e immediatamente con poteri sovrani nei confronti delle società del mercato dei capitali”. A tal fine, il Bafin deve poter “controllare tutte le società orientate al mercato dei capitali”. L'ente dovrà quindi acquisire “il diritto di ottenere informazioni da terzi, la possibilità di effettuare controlli forensi e il diritto di informare il pubblico prima di quanto fatto finora sulla revisione del bilancio” di una società. Per Scholz e Lambrecht, la nuova regolamentazione conferisce al Bafin il completo controllo sul processo di revisione contabile e garantisce la disponibilità di fondi elevati in tutte le sue fasi. In questo modo, i controlli sui bilanci delle aziende saranno “più rapidi, più trasparenti e nel complesso più efficaci”. (segue) (Geb)