Germania: caso Wirecard, vertici istituzioni testimonieranno davanti a commissione d'inchiesta (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano d'azione del governo federale prevede, inoltre, una più rigorosa separazione tra società di consulenza e di revisione contabile. In questo modo, il governo federale intende porre fine alla confusione dei ruoli, presente anche in Wirecard che aveva come consulente e revisore dei conti la multinazionale britannica Ernst&Young (EY). Per garantirne l'indipendenza, i revisori esterni delle società del mercato dei capitali dovranno ruotare obbligatoriamente dopo dieci anni. Deve poi essere rafforzata la separazione tra revisione e consulenza, ma soltanto “per società di interesse pubblico”. I revisori saranno civilmente responsabili degli inadempimenti nelle verifiche dei bilanci “per migliorarne la qualità”. Il governo federale prevede anche di adottare “misure per rafforzare la corporate governance delle società quotate, in particolare per istituire sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi adeguati ed efficaci, istituire un comitato per il controllo e rafforzare i diritti di informazione del consiglio di vigilanza”. Dovranno poi essere “intensificate, migliorate o rivalutate” le norme sul contrasto al riciclaggio di denaro. (segue) (Geb)