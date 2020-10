Germania: caso Wirecard, vertici istituzioni testimonieranno davanti a commissione d'inchiesta (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'attesa che Scholz presentasse la riforma ripetutamente annunciata, lo scandalo Wirecard ha fatto tremare tanto la finanza quanto la politica in Germania. La società era, infatti, considerata la perla del settore della tecnofinanza tedesco, nonché simbolo di un poderoso balzo in avanti nel lento cammino del paese verso la digitalizzazione. Data la rilevanza di Wirecard prima della bancarotta, appare comprensibile che il governo federale seguisse con attenzione gli sviluppi dell'azienda e potesse promuoverne gli interessi. Meno evidente è come la società abbia potuto improvvisamente fallire e come le autorità fossero apparentemente all'oscuro delle irregolarità. Un cono d'ombra si estende sul governo Merkel, il Bafin e il suo presidente Hufeld, tra accuse di incompetenza e sospetti di connivenza. Come in un thriller, non possono mancare i servizi segreti. Secondo il quotidiano “Handelsblatt”, un documento del governo federale attesterebbe, infatti, che Wirecard ha elaborato pagamenti per 22 mila euro per il Servizio federale per le informazioni (Bnd), l'agenzia di intelligence esterna della Germania. (segue) (Geb)