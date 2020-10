Germania: caso Wirecard, vertici istituzioni testimonieranno davanti a commissione d'inchiesta (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello stesso giorno in cui è stato licenziato da Wirecard, Marsalek avrebbe incontrato in un ristorante italiano nel centro di Monaco di Baviera l'ex capo del dipartimento operativo del Bvt per l'estremismo, il terrorismo e il controspionaggio. Attraverso il proprio avvocato, il funzionario a riposo ha fatto sapere di non sapere nulla dei piani di fuga di Marsalek. A ogni modo, l'ormai ex dirigente di Wirecard sarebbe fuggito in aereo dall'aeroporto di Voeslau-Kottingbrunn presso Vienna, prima a Minsk e poi in Russia, secondo alcune fonti con il sostegno dell'intelligence di Mosca. Il governo federale “non ha notizia” di passaggi delle frontiere della Germania da parte di Marsalek. È quanto il ministero dell'Interno tedesco ha fatto sapere nella risposta a un'interrogazione presentata da Fabio De Masi, deputato di La Sinistra al Bundestag e membro della commissione d'inchiesta su Wirecard, di cui è stato tra i più decisi promotori. Denunciando le “coincidenze” di cui Marsalek è protagonista, De Masi ha dichiarato che l'ex dirigente di Wirecard aveva “ottimi rapporti con i servizi segreti” ed è stato in grado di lasciare la Germania “senza ostacoli”. Su tutti questi aspetti, il governo tedesco ha disposto che indaghino sia il Bnd sia l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), l'agenzia di intelligence interna della Germania. (segue) (Geb)