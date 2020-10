Germania: caso Wirecard, vertici istituzioni testimonieranno davanti a commissione d'inchiesta (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'intricata trama che avvolge Wirecard e i protagonisti del suo fallimento, pare dipanarsi un filo rosso che collega Berlino e Vienna passando da Monaco, con un intreccio tra politica, finanza e servizi segreti. Mentre Braun e Marsalek si sono mossi da Vienna in Germania, dove ad Ascheim in Baviera aveva sede Wirecard, Fritsche ha compiuto il medesimo percorso nella direzione opposta. Da un'inchiesta dell'emittente televisiva “Zdf” è, infatti, emerso che, a maggio scorso, Fritsche ha presentato domanda per un incarico al ministero dell'Interno di Vienna, relativo a “ulteriori consulenze sulla riforma dell'organizzazione strutturale e procedurale” del Bvt. Tuttavia, come evidenziato da “Zdf”, al dicastero “nessuno sa” quali siano effettivamente i compiti di Fritsche. Dalla Cancelleria austriaca hanno fatto sapere che a Fritsche “sono state chieste ulteriori informazioni, non ancora disponibili”. A destare sospetti sono gli intrecci tra gli incarichi pubblici e privati di Fritsche. Nel 2019, l'esponente della Csu ha lavorato alla riforma dell'intelligence austriaca quando il ministero dell'Interno era retto da Herbert Kickl nel governo del cancelliere Sebastian Kurz, formato da Partito popolare austriaco (Ovp) e Partito della libertà austriaco (Fpo). L'alleanza tra Ovp e Fpo si è infranta a causa dello scandalo che ha travolto Heinz-Christian Strache, allora vicecancelliere e presidente della Fpo per i suoi presunti rapporti con degli imprenditori russi. Il caso ha provocato la caduta del governo. (segue) (Geb)