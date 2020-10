Germania: caso Wirecard, vertici istituzioni testimonieranno davanti a commissione d'inchiesta (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo le dimissioni di Strache da ogni incarico, Kurz ha destituito Kickl, esponente della Fpo, da ministro dell'Interno, ritenendo che non avesse dimostrato “la giusta sensibilità” nei confronti della vicenda. La destituzione di Kickl ha portato alle dimissioni di tutti i ministri della Fpo, accelerando la crisi del governo. L'esecutivo si è quindi dimesso dopo il voto di sfiducia del Consiglio nazionale austriaco. Dopo un governo tecnico, il nuovo esecutivo guidato da Kurz e formato da Ovp e Verdi è entrato in carica il 7 gennaio scorso. Intanto, Fritsche aveva sfruttato i propri contatti ed esperienze nell'intelligence al fine di accreditarsi come lobbista per diverse imprese, tra cui Wirecard. In tale veste, Fritsche avrebbe avuto un ruolo nel promuovere gli interessi dell'azienda presso il governo federale. La medesima funzione è stata svolta nello stesso periodo da Karl-Theodor von und zu Guttenberg, esponente della Csu, ministro della Difesa dal 2009 al 2011 poi consulente di Wirecard. (segue) (Geb)