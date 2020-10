Germania: caso Wirecard, vertici istituzioni testimonieranno davanti a commissione d'inchiesta (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia von und zu Guttenberg sia Fritsche hanno frequentato spesso la Cancelleria federale per promuovere gli interessi di Wirecard, in particolare in preparazione della visita in Cina che Merkel ha effettuato il 6 e 7 settembre dello scorso anno. L'azienda era, infatti, interessata ad acquisire la società finanziaria cinese AllScore Financial. In tale prospettiva, Fritsche ha incontrato Roeller, mentre von und zu Guttenberg ha avuto un colloquio con Merkel. A luglio scorso, sono filtrate diverse indiscrezioni secondo cui Merkel avrebbe parlato di Wirecard alle autorità cinesi. Il governo federale ha confermato che la cancelliera aveva effettivamente sollevato la questione, ma all'epoca “non era a conoscenza di incongruenze” da parte di Wirecard. Tuttavia, è emerso anche che, a giugno del 2019, il ministero delle Finanze aveva contattato le autorità di Pechino per informarle dell'interesse di Wirecard a entrare nel mercato cinese. Dal 19 febbraio precedente, Scholz era già stato messo a conoscenza delle indagini che il Bafin stava conducendo su Wirecard. Su questa vicenda estremamente intricata, tra politica, finanza e servizi segreti, la commissione d'inchiesta del Bundestag dovrà fare luce. Su Merkel e il suo governo gravano sempre più sospetti di incompetenza, se non di complicità, mentre la Germania si prepara alle elezioni federali dell'autunno 2021, con Scholz candidato a cancelliere dal Partito socialdemocratico tedesco (SpD). (Geb)