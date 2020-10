Polonia-Italia: ambasciatore Amati annuncia missione società energetiche polacche a Milano a fine mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una missione di operatori polacchi del settore energetico privati e pubblici sarà a Milano il 27 e 28 ottobre per incontri con le controparti italiane organizzati dall'ambasciata italiana in Polonia e dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice). Lo riferisce l'ambasciatore italiano a Varsavia, Aldo Amati, presente al sesto Congresso sulle problematiche energetiche in corso a Breslavia e dedicato al Green Deal europeo. All'evento intervengono alcuni tra i maggiori esperti del settore energetico, tra i quali dirigenti di società quali Orlen, Pgnig ,Lotos, Tauron, oltre che rappresentanti dei ministeri del Clima, dello Sviluppo e delle Risorse Statali. All'evento, sponsorizzato anche da Banca Intesa Sanpaolo, Amati ha partecipato per promuovere la presenza delle aziende italiane nel processo di trasformazione energetica che la Polonia si appresta ad affrontare, segnalando che esse possono offrire il know-how tecnologico indispensabile al processo di de-carbonizzazione del sistema industriale polacco. (Vap)