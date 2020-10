India-Afghanistan: Modi incontra Abdullah e ribadisce sostegno a processo di pace afgano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha ricevuto oggi a Nuova Delhi il presidente dell’Alto consiglio di riconciliazione nazionale dell’Afghanistan, Abdullah Abdullah. Il premier indiano, si legge in una nota del suo ufficio, ha ribadito l’impegno del suo governo per stringere ulteriormente i legami tra i due paesi. Abdullah ha riferito su Twitter di aver avuto una “discussione amichevole” sugli ultimi sviluppi del processo di pace afgano, sui colloqui di Doha e sul sostegno offerto da Nuova Delhi. “Il primo ministro mi ha assicurato che l’India continuerà a sostenere il processo di pace e l’Afghanistan”, ha scritto. Abdullah è giunto in India martedì per una visita di cinque giorni, parte di un più lungo viaggio in diversi paesi della regione. In giornata pronuncerà un discorso all’Institute of Defence Studies and Analyses (Idsa) e domani incontrerà il ministro degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar. Ieri sera ha incontrato il consigliere per la Sicurezza nazionale, Ajit Doval.(Inn)