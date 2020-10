Milano: presa la "banda dei georgiani" specializzata nei furti in abitazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) Il furto all'interno dell'abitazione ritenuta accessibile è stato sempre preceduto da accurati sopralluoghi e dall'apposizione di segni distintivi sulle porte degli appartamenti individuati (filtrino di sigaretta o frammento di bottiglia di plastica), utile per verificare nei giorni successivi che gli stessi siano disabitati, in modo da potervi rubare all'interno senza correre rischi. Nel lasso di tempo intercorso tra l'ingresso nello stabile, la consumazione del furto e la fuga con la refurtiva ad opera di uno o più sodali, altri membri del gruppo hanno svolto la funzione del cd. "palo", controllando in maniera certosina e costante la presenza delle Forze dell'Ordine, verificando, una ad una, che all'interno delle autovetture in sosta lungo le vie adiacenti non vi fossero potenziali "agenti" appostati. Nel corso dell'attività investigativa è emersa la figura di un cittadino egiziano residente in viale Monza, che dalle attività tecniche è risultato essere il ricettatore professionale del gruppo criminale, terminale ultimo della refurtiva sottratta dai georgiani al termine dei furti, prontamente convertita in denaro contante. Nei confronti dello stesso è stato eseguito un fermo di indiziato di delitto di iniziativa della polizia giudiziaria, all'esito di una perquisizione domiciliare delegata dall'Autorità Giudiziaria durante la quale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro monili in oro e argento occultati tra i generi alimentari all'interno del freezer, orologi e denaro contante per un totale di circa 15.000 euro. Il materiale probatorio acquisito ha ampiamente dimostrato un sistema criminale le cui modalità operative sono tipiche di soggetti che operano con elevata professionalità, basti pensare alla scrupolosità nell'esecuzione dei sopralluoghi di furto, all'abilità nell'individuazione degli obiettivi accessibili, debitamente "segnati", e all'ingente bottino provento di reato sequestrato all'esito delle catture. (Com)