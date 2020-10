Hong Kong: coronavirus, test obbligatori per frenare la terza ondata di contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Hong Kong renderà obbligatori i test per il coronavirus. Lo ha comunicato nella giornata di oggi il ministro della Salute della Regione amministrativa speciale, Sophia Chan, nel tentativo di frenare la terza ondata di epidemia in città. Le autorità stanno studiando il quadro giuridico per rendere possibile il test obbligatorio. Lo riferisce il quotidiano "South China Morning Post". Il tasso di trasmissione del contagio ha raggiunto il massimo da due mesi a Hong Kong, mentre le autorità sanitarie hanno segnalato 17 nuovi casi oggi, 8 ottobre, un numero superiore rispetto agli undici contagi segnalati nella giornata di ieri. "Con la misura obbligatoria dei test, il governo può ottenere un quadro più chiaro sulla condizione dei contagi e implementare misure efficaci per frenare la diffusione del virus", ha detto Chan, aggiungendo che il governo sta studiando il quadro giuridico per tranquillizzare la popolazione sulla tutela dei dati personali. Lo scorso mese, infatti, la governatrice di Hong Kong Carrie Lam ha lanciato un programma di test a tappeto della durata di due settimane, le cui operazioni sono state condotte dalle autorità sanitarie locali con l'assistenza di una squadra di 60 esperti provenienti dalla Cina continentale, fatto che ha provocato forti polemiche. Diversi attivisti, infatti, hanno paventato la possibilità che i test potessero essere eseguiti per raccogliere campioni di Dna da inviare a Pechino e da utilizzare per l'applicazione della nuova Legge sulla sicurezza nazionale, che secondo i critici è tesa a criminalizzare ogni forma di dissenso. (segue) (Cip)