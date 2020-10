Hong Kong: coronavirus, test obbligatori per frenare la terza ondata di contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione, tuttavia, ha respinto con decisione tale ipotesi. Il governo di Hong Kong ha esteso le misure di distanziamento sociale fino al 15 ottobre, a causa delle preoccupazioni per il probabile peggioramento dei contagi locali da coronavirus. Secondo quanto riferisce la stampa locale, resta confermato il divieto di raduni pubblici con più di quattro persone e resta in vigore l'uso obbligatorio della mascherina nel trasporto pubblico. Secondo quanto riferito, il pattinaggio a squadre con più di quattro persone sarà consentito a partire da domani, 9 ottobre. La segretaria per la Salute Chan ha affermato che il recente aumento dei casi potrebbe portare a un'altra ondata di epidemia prima del previsto se le misure anti-epidemiche non venissero osservate rigorosamente. Secondo l'Autorità ospedaliera di Hong Kong, 117 pazienti sono ancora ricoverati, di cui dieci in condizioni critiche. Inoltre, il capo esecutivo Lam ha sottolineato anche che sono ancora attive infezioni asintomatiche, dal momento che più della metà dei casi scoperti a partire dal 30 settembre sono di origine sconosciuta. (Cip)