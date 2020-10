Arese (MI): aggrediscono e rapinano due minori fuori da scuola, due arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due studenti minorenni presi a schiaffi e rapinati fuori da scuola ad Arese, in provincia di Milano. L’episodio risale al 21 settembre e ieri i carabinieri della stazione di Cerro Maggiore (MI), in esecuzione della misura di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Milano lo scorso 6 ottobre, hanno arrestato i due presunti responsabili: un 21enne italiano residente a Nerviano, nullafacente e pregiudicato e un 24enne cileno, residente a Vanzago, anche lui nullafacente e pregiudicato. La mattina del 21 settembre, prima del suono della campanella, intorno alle 7.45, i due sono andati fuori dall’istituto scolastico e hanno avvicinato i due studenti. A quel punto il 21enne ha estratto un cavatappi e ha colpito i minori con schiaffi al volto, intimando loro di consegnargli i telefoni cellulari e il portafogli. Il 24enne, invece, dopo aver colpito con uno schiaffo al volto una delle due vittime, si è fatto consegnare la cintura di marca. Dopo essersi fatti riferire i codici di accesso dei cellulari, i due pregiudicati si si sono allontanati a bordo di un’auto, di cui le vittime sono riuscire a individuare il numero di targa. Dopo la rapina uno dei due studenti è andato all’ospedale di Garbagnate Milanese, da cui è stato dimesso con 3 giorni di prognosi. Tramite l’applicazione di localizzazione, uno dei cellulari rubati è stato localizzato in San Vittore Olona e, a seguito di controllo, i carabinieri hanno accertato che i due, in evidente stato di alterazione alcolica, avevano tentato di vendere uno dei telefoni a un 47enne marocchino all’interno di un bar. Ulteriori accertamenti hanno permesso di verificare che l’auto utilizzata per la fuga era stata coinvolta, nel comune di Limbiate, in un incidente stradale e a bordo erano stati identificati i due giovani arrestati. Il riconoscimento da parte delle vittime e del marocchino hanno fornito ulteriori certezze permettendo l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare. (Rem)